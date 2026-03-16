CG News: 1946 से आज तक नहीं टूटी परंपरा, 82 साल से हर रात यहां गूंजती रामकथा, जानिए कैसे हुई शुरुआत

शुरुआत एक झोपड़ी से हुई, फिर समिति का गठन हुआ और सहयोग से भवन बना। भवन की दुकानों की आय से आज भी समिति संचालित है। छठवीं पीढ़ी तक यह परंपरा पहुंच चुकी है और एक भी दिन रामायण पाठ रुका नहीं। कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पाठ जारी रहा। धमतरी के दाउद खान भी संस्था से जुडक़र रामायण पाठ किया करते थे। यहां रामायण पाठ के लिए शहर के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर बल्देव प्रसाद मिश्र और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भी शामिल होते थे।