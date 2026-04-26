छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा! तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत और 13 घायल, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा! तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत और 13 घायल, मचा हड़कंप(photo-patrika)
CG Big Accident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के मोहला-मानपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां ग्रामीणों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के मुताबिक यह भीषण दुर्घटना खड़गांव थाना क्षेत्र के बीटेझर और पैंदुर गांव के बीच हुई, जहां ग्रामीणों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, इसी दौरान चालक संतुलन खो बैठा और पिकअप सड़क से फिसलकर गहरे गड्ढे में जा गिरी।
हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वाहन के पलटते ही अंदर बैठे लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी।
हादसा इतना भयावह था कि वाहन के गिरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृत महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार हादसे में मृत महिलाओं की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उनके परिजनों की तलाश की जा रही है। वहीं दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत पड़ताल कर रही है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे एक बार फिर चिंता का विषय बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। घटना में घायल सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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