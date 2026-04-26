छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा! तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत और 13 घायल, मचा हड़कंप

हादसा इतना भयावह था कि वाहन के गिरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृत महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।