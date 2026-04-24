CG Liquor News: ग्रामीणों ने खुद की शराब दुकान खोलने की मांग, प्रशासन पर उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। नतीजा यह हुआ कि अवैध शराब बेचने वालों के हौसले और बुलंद हो गए, और गांव का माहौल बिगड़ने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, अवैध शराब के कारण न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस समस्या को लेकर चिंता जताई है।