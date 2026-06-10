83 बार रक्तदान के बाद अब ‘वृक्षदान’, राजनांदगांव के जितेन्द्र ने अपने जन्मदिन पर 250 गुठलियों से लिखी नई कहानी

हरियाली का अनूठा संदेश (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Environment: आज के दौर में जन्मदिन का मतलब अक्सर केक, मोमबत्तियां, पार्टियां और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के ग्राम चांदो निवासी पर्यावरण प्रेमी जितेन्द्र मानसिंग साहू ने अपने जन्मदिन को प्रकृति के नाम समर्पित कर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की नई उम्मीद भी जगाती है।
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