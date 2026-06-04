Cold Storage Fraud Case: UP की कंपनी ने लगाया 7.17 करोड़ का चूना, राजनांदगांव में एफआईआर दर्ज

Cold Storage Fraud Case: राजनांदगांव जिले के ग्राम बोरी स्थित जय मां संतोषी कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य में धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। संचालिका मीरा माखीजा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मेट्रो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के संचालक सुखविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण के नाम पर 7.17 करोड़ रुपये लेने के बावजूद न तो कार्य पूरा किया गया और न ही शेष राशि लौटाई गई। मामले में लगभग 1.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।