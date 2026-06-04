Cold Storage Fraud Case: UP की कंपनी ने लगाया 7.17 करोड़ का चूना, राजनांदगांव में एफआईआर दर्ज

राजनांदगांव में एफआईआर दर्ज (photo source- Patrika)
Cold Storage Fraud Case: राजनांदगांव जिले के ग्राम बोरी स्थित जय मां संतोषी कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य में धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। संचालिका मीरा माखीजा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मेट्रो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के संचालक सुखविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण के नाम पर 7.17 करोड़ रुपये लेने के बावजूद न तो कार्य पूरा किया गया और न ही शेष राशि लौटाई गई। मामले में लगभग 1.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
शिकायत के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए कंपनी को कुल 7.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इतनी बड़ी राशि लेने के बाद भी आरोप है कि निर्माण कार्य को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया और प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि लगभग 1.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धोखाधड़ी की गई। भुगतान लेने के बावजूद न तो तय समय पर काम पूरा किया गया और न ही शेष राशि वापस की गई।
मामले की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे लेनदेन और निर्माण कार्य की प्रक्रिया की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अनुबंध की शर्तों का पालन किस हद तक किया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि काम अधूरा रहने के पीछे तकनीकी कारण थे या यह सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला है।
वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापारिक निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी उठ रही है।
बता दें कि राजनांदगांव जिले में कृषि आधारित उद्योगों और कोल्ड स्टोरेज जैसी संरचनाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज के भंडारण और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में ग्राम बोरी स्थित जय मां संतोषी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था, जिसे एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जा रहा था।
इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य का जिम्मा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मेट्रो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज को सौंपा गया था। अनुबंध के अनुसार समय पर कार्य पूरा कर कोल्ड स्टोरेज को संचालन योग्य बनाना था, जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को लाभ मिल सके।
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