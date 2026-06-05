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World Environment Day: राजनांदगाव में पुलिस अफसर की अनोखी पहल, खुद के पैसों से लगाए पौधे बने घने वृक्ष

Environmental Awareness: पुलिस अफसर ने थाने में खुद के खर्चे से हरियाली ला दी है। आज उनके लगाए पौधे बड़े वृक्ष बन गए है।

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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Jun 05, 2026

World Environment Day

थानेदार ने खुद के पैसों से लगाए पौधे बने घने वृक्ष (Photo Patrika)

World Environment Day: राजनांदगांव में पुलिस की पहचान आमतौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण से जुड़ी होती है, लेकिन खडग़ांव थाना प्रभारी रहे निरीक्षक संजय कुमार यादव ने अपनी कार्यशैली से यह साबित किया है कि पुलिस अधिकारी सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जनवरी 2025 से मई 2026 तक खडग़ांव थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ रहते हुए उन्होंने थाना कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की।

World Environment Day: खुद के खर्च से मंगवाए पौधे

प्रकृति के प्रति उनके विशेष लगाव का ही परिणाम है कि जिले में बरगद और पीपल के पौधे उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने अपने निजी खर्च से दुर्ग की नर्सरी से करीब 30 पौधे मंगवाए। इन पौधों को खडग़ांव थाना परिसर व क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-930 के किनारे तथा आसपास के तालाबों के पार में रोपित किया गया।

पौधे के चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा

विशेष बात यह रही कि उन्होंने केवल पौधरोपण तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी, बल्कि पौधों के संरक्षण और संवर्धन पर भी पूरा ध्यान दिया। निरीक्षक यादव ने थाना स्टॉफ के सहयोग से प्रत्येक पौधे के चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कराया, ताकि मवेशियों या अन्य कारणों से पौधों को नुकसान न पहुंचे। वे स्वयं नियमित रूप से पौधों की निगरानी करते रहे तथा हर सप्ताह पानी और खाद की व्यवस्था सुनिश्चित कराते रहे। उनकी मेहनत का परिणाम अब दिखाई देने लगा है। एक वर्ष पूर्व लगाए गए कई पौधे तेजी से बढक़र वृक्ष का रूप लेने लगे हैं।

सामाजिक संगठनों को रास्ता बता रहे

पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से उन्होंने थाना स्टॉफ, ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों को भी पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए लगातार प्रेरित किया। मानवीय और पर्यावरण हितैषी पहल की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। अब उनका तबादला सीतागांव थाना प्रभारी के रूप में हो गया है, लेकिन वहां भी पौधरोपण अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। जिम्मेदारियों के साथ पर्यावरण के लिए भी सार्थक योगदान दिया जा सकता है।

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Updated on:

05 Jun 2026 02:12 pm

Published on:

05 Jun 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / World Environment Day: राजनांदगाव में पुलिस अफसर की अनोखी पहल, खुद के पैसों से लगाए पौधे बने घने वृक्ष

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