World Environment Day: राजनांदगाव में पुलिस अफसर की अनोखी पहल, खुद के पैसों से लगाए पौधे बने घने वृक्ष

विशेष बात यह रही कि उन्होंने केवल पौधरोपण तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी, बल्कि पौधों के संरक्षण और संवर्धन पर भी पूरा ध्यान दिया। निरीक्षक यादव ने थाना स्टॉफ के सहयोग से प्रत्येक पौधे के चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कराया, ताकि मवेशियों या अन्य कारणों से पौधों को नुकसान न पहुंचे। वे स्वयं नियमित रूप से पौधों की निगरानी करते रहे तथा हर सप्ताह पानी और खाद की व्यवस्था सुनिश्चित कराते रहे। उनकी मेहनत का परिणाम अब दिखाई देने लगा है। एक वर्ष पूर्व लगाए गए कई पौधे तेजी से बढक़र वृक्ष का रूप लेने लगे हैं।