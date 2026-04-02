Chhattisgarh Fire News: धधक उठा वन नर्सरी… कई पेड़-पौधे और जीव-जंतु चपेट में, 3 घंटे बाद पाया काबू

जानकारी के मुताबिक, दोपहर के समय अचानक नर्सरी क्षेत्र से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती गई और कुछ ही समय में कई एकड़ क्षेत्र में फैले पौधे और वनस्पति इसकी जद में आ गए। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा आग लगाई गई हो, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।