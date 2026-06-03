Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर हुए दर्दनाक सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गईहैं। तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों की बड़ी वजह मानी जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन अलग अलग हादसे कोरबा जिले में हुई है। वहीं हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है।