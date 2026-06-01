बिलासपुर में विधवा भाभी के साथ दरिंदगी, देवरों ने पति की मौत के बाद किया रेप, शर्मसार कर देगी घटना

Rape Case(photo-patrika)
Widow Rape Case: छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विधवा महिला ने अपने ही दो देवरों पर अलग-अलग समय पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद वह अकेली रह रही थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता के पति का करीब 10 वर्ष पहले निधन हो चुका था। पति की मौत के बाद महिला अकेले रहकर अपना जीवनयापन कर रही थी। महिला का आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर उसके रिश्ते में लगने वाले दो देवरों ने अलग-अलग समय पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह लंबे समय से न्याय पाने की कोशिश कर रही थी और मामले की शिकायत भी करना चाहती थी, लेकिन विभिन्न कारणों से कार्रवाई नहीं हो सकी।
महिला का कहना है कि उसने पहले भी कानूनी कार्रवाई कराने का प्रयास किया था। हालांकि परिस्थितियों के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। बाद में वह कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर चली गई थी, जिससे पुलिस और पीड़िता के बीच संपर्क नहीं हो पाया। महिला के वापस लौटने के बाद उसने फिर से शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
गौरेला थाना प्रभारी शानिप रात्रे ने बताया कि पीड़िता द्वारा पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन बाद में वह करीब एक साल तक दूसरे स्थान पर रही। इस दौरान उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया मोबाइल नंबर भी बंद या गलत मिलने के कारण संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि महिला के वापस आने और विस्तृत जानकारी देने के बाद दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार महिला ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, वे अलग-अलग समय और परिस्थितियों में हुई थीं तथा दोनों मामलों में आरोपी भी अलग हैं। इसी वजह से कानून के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत दुष्कर्म का अपराध कायम किया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।
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