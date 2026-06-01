बिलासपुर में विधवा भाभी के साथ दरिंदगी, देवरों ने पति की मौत के बाद किया रेप, शर्मसार कर देगी घटना

Widow Rape Case: छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विधवा महिला ने अपने ही दो देवरों पर अलग-अलग समय पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद वह अकेली रह रही थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।