1 जून से राजस्व अधिकारी सामूहिक अवकाश पर, प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान, जानें वजह

Naib Tehsildar Beaten Case: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि उप तहसील राजापुर, तहसील मैनपाट (सरगुजा) में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 1 जून से प्रदेशव्यापी कलमबंद, कामबंद और सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। संघ के इस फैसले से राजस्व और न्यायालयीन कार्यों के ठप होने की आशंका गहरा गई है।