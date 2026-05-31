पत्नी पर अवैध संबंध शक ने बनाया कातिल! युवक को घर बुलाकर पिता-पुत्र ने उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से मुंगेली निवासी शिव कांबले पेशे से शिक्षक है। उसे लंबे समय से अपनी पत्नी और राम्हेपुर निवासी दावेंद्र बघेल के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर परिवार में लगातार विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि आए दिन होने वाले झगड़ों और बदनामी से परेशान होकर परिवार कुछ दिन पहले ही मुंगेली छोड़कर बिलासपुर के सैदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने आ गया था। लेकिन नया शहर और नया घर भी परिवार के भीतर चल रहे विवाद को खत्म नहीं कर सका।