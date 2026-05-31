पत्नी पर अवैध संबंध शक ने बनाया कातिल! युवक को घर बुलाकर पिता-पुत्र ने उतारा मौत के घाट

पत्नी पर अवैध संबंध के शक में हत्या (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Murder News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सकरी थाना क्षेत्र की सैदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चरित्र पर संदेह और पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने शिक्षक पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर 27 वर्षीय दावेंद्र बघेल की पीट-पीटकर हत्या की और बाद में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से मुंगेली निवासी शिव कांबले पेशे से शिक्षक है। उसे लंबे समय से अपनी पत्नी और राम्हेपुर निवासी दावेंद्र बघेल के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर परिवार में लगातार विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि आए दिन होने वाले झगड़ों और बदनामी से परेशान होकर परिवार कुछ दिन पहले ही मुंगेली छोड़कर बिलासपुर के सैदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने आ गया था। लेकिन नया शहर और नया घर भी परिवार के भीतर चल रहे विवाद को खत्म नहीं कर सका।
शनिवार को एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया। पति शिव कांबले, उसकी पत्नी और बेटे के बीच तीखी बहस होने लगी। बताया जा रहा है कि गुस्से में पति ने पत्नी पर दबाव बनाया कि वह दावेंद्र बघेल को फोन करके घर बुलाए ताकि उससे आमने-सामने बात की जा सके। पत्नी के बुलाने पर दावेंद्र बिलासपुर स्थित मकान पहुंच गया। शुरुआत में माहौल सामान्य दिख रहा था और बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में बहस हिंसक झगड़े में बदल गई।
घर का माहौल बिगड़ता देख महिला घबरा गई। उसे किसी बड़ी घटना की आशंका होने लगी। डर के कारण वह तुरंत घर से निकलकर सीधे सकरी थाना पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। महिला की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक दावेंद्र बघेल की मौत हो चुकी थी।
प्राथमिक जांच और फॉरेंसिक टीम की जांच में सामने आया है कि आरोपी पिता-पुत्र ने पहले दावेंद्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। महिला ने मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन बिलासपुर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) भेजा गया।
हत्या के बाद आरोपी पिता और बेटा फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान समेत अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार लंबे समय से तनाव में था। पति को अपनी पत्नी पर गहरा शक था और इसी कारण घर में लगातार झगड़े होते रहते थे। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती तो शायद एक युवक की जान नहीं जाती और दो लोग जेल नहीं पहुंचते। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और गुस्सा किस तरह एक सामान्य पारिवारिक विवाद को खूनी वारदात में बदल सकता है।
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