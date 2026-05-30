ज्वेलरी व्यापारी मर्डर केस में बड़ा ऐलान! सूचना देने पर मिलेगा 30 हजार रुपए का इनाम, IG का बड़ा फैसला

Jewellery Trader Murder Case: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में चर्चित ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने फरार आरोपियों का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध जानकारी को तत्काल साझा करने की अपील की है।