ज्वेलरी व्यापारी मर्डर केस में बड़ा ऐलान! सूचना देने पर मिलेगा 30 हजार रुपए का इनाम, IG का बड़ा फैसला

Jewellery Trader Murder Case(photo-patrika)
Jewellery Trader Murder Case: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में चर्चित ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने फरार आरोपियों का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध जानकारी को तत्काल साझा करने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार ज्वेलरी व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। कई जिलों में दबिश दी जा चुकी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके चलते पुलिस ने तलाश अभियान को और तेज कर दिया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईजी कार्यालय की ओर से 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यह राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी सूचना के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है। साइबर सेल, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम आरोपियों के मूवमेंट और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी।
फरार आरोपियों की तलाश को देखते हुए आसपास के जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के संभावित ठिकानों और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी को आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वह नजदीकी थाना, कंट्रोल रूम या पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी उद्देश्य से इनाम की घोषणा की गई है।
पुलिस का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों के करीब पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।
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