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ज्वेलरी व्यापारी मर्डर केस में बड़ा ऐलान! सूचना देने पर मिलेगा 30 हजार रुपए का इनाम, IG का बड़ा फैसला

Jewellery Trader Murder Case: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के चर्चित ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। आईजी ने आरोपियों का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है, जबकि पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

May 30, 2026

Jewellery Trader Murder Case

Jewellery Trader Murder Case(photo-patrika)

Jewellery Trader Murder Case: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में चर्चित ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने फरार आरोपियों का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 30 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध जानकारी को तत्काल साझा करने की अपील की है।

Jewellery Trader Murder Case: हत्या के बाद से फरार हैं आरोपी

जानकारी के अनुसार ज्वेलरी व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। कई जिलों में दबिश दी जा चुकी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके चलते पुलिस ने तलाश अभियान को और तेज कर दिया है।

आईजी ने घोषित किया 30 हजार का इनाम

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईजी कार्यालय की ओर से 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यह राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी सूचना के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

विशेष टीमों को सौंपी गई जिम्मेदारी

हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है। साइबर सेल, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम आरोपियों के मूवमेंट और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी।

आसपास के जिलों में भी अलर्ट

फरार आरोपियों की तलाश को देखते हुए आसपास के जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के संभावित ठिकानों और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

जनता से सहयोग की अपील

पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी को आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वह नजदीकी थाना, कंट्रोल रूम या पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी उद्देश्य से इनाम की घोषणा की गई है।

जल्द गिरफ्तारी का दावा

पुलिस का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों के करीब पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ज्वेलरी व्यापारी हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

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Updated on:

30 May 2026 03:26 pm

Published on:

30 May 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ज्वेलरी व्यापारी मर्डर केस में बड़ा ऐलान! सूचना देने पर मिलेगा 30 हजार रुपए का इनाम, IG का बड़ा फैसला

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