जमीन खरीदी के नाम पर ठगी! रजिस्ट्री कराकर नहीं दिए 1.90 करोड़ रुपए, आरोपी पर FIR दर्ज

Bilaspur Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोंडपारा निवासी एक महिला से करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। आरोप है कि आरोपी अंकित एक्का ने महिला को झांसे में लेकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, लेकिन तय रकम का भुगतान नहीं किया। मामले की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।