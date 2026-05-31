कोरबा के बाद पेंड्रा में दो और मौतें, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक घायल

Chhattisgarh News: प्रदेश में नौतपा के कारण लू के हालात बने हुए हैं। इस बीच अचानक मौसम में आए बदलाव से हादसे की लगातार खबरें आ रही है। बीते 12 घंटे में आसमानी कहर से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें पहला मामला कोरबा से हैं। विकासखंड पाली के पहाड़ गांव में पेड़ की डाली गिरने से तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 02 बराती क्षेत्र का है जहां तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी घायल हो गई।