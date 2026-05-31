सुशासन तिहार में ‘चोर-चोर’ के नारों से बिगड़े विधायक धरमलाल कौशिक, कांग्रेसियों को सुनाई खरी-खोटी

MLA Dharamlal Kaushik Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम उस वक्त विवादों में घिर गया, जब भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए ‘चोर-चोर’ के नारों से माहौल अचानक गरमा गया। नारेबाजी से नाराज विधायक धरमलाल कौशिक भी अपना आपा खो बैठे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है।