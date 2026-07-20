20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

कोरबा

‘मैंने उसे मार डाला…’ कहकर गांववालों को बुलाया, फिर पत्नी के शव से लिपटकर लगा रोने, कोरबा का मामला

Breaking News: कोरबा के भैसामुड़ा गांव में शराब के नशे में पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद गांववालों को इसकी जानकारी दी और होश आने पर पत्नी के शव से लिपटकर रोता रहा।
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Jul 20, 2026

Korba Murder Case

Korba Murder Case: 'मैंने उसे मार डाला...'(photo-patrika)

Korba Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। उरगा थाना क्षेत्र के भैसामुड़ा गांव में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद गांववालों को इसकी जानकारी देने पहुंचा। बताया जा रहा है कि होश आने पर वह पत्नी के शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Husband Kills Wife: साथ बैठकर पी शराब, फिर शुरू हुआ विवाद

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान 32 वर्षीय अगहन बाई धनवार के रूप में हुई है। रविवार रात पति-पत्नी ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान बची हुई शराब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि नशे में धुत पति परदेसी धनवार ने अपना आपा खो दिया और पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चीख-पुकार सुन पहुंचे ग्रामीण

घटना के दौरान आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनी। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

रिश्तेदार के गांव में रह रहा था परिवार

पुलिस जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते थे। उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। अगहन बाई मूल रूप से मड़वारानी गांव की रहने वाली थीं। पिछले कुछ समय से दोनों रिश्तेदारों के गांव भैसामुड़ा में रह रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच पहले भी घरेलू विवाद की घटनाएं होती रही थीं, हालांकि इस बार मामला जानलेवा साबित हुआ।

शव से लिपटकर रोता रहा आरोपी

घटना के बाद आरोपी परदेसी धनवार खुद गांववालों के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, जब नशा कुछ कम हुआ तो वह पत्नी के शव के पास बैठकर रोने लगा। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भी स्तब्ध रह गए।

पुलिस कर रही मामले की जांच

सोमवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा और शराब के दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

एक साथ बिगड़ी 15 बच्चियों की तबीयत! कवर्धा के कन्या छात्रावास में आखिर ऐसा क्या हुआ..??

ये भी पढ़ें
Girls Hostel Incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 06:03 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / ‘मैंने उसे मार डाला…’ कहकर गांववालों को बुलाया, फिर पत्नी के शव से लिपटकर लगा रोने, कोरबा का मामला

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Korba News: बेटा उठ जा.. रातभर जुड़वा बच्चों के शव को सीने से चिपकाए मां रोती रही! 16 साल बाद मिली थी खुशी

Korba news, chhattisgarh news
कोरबा

Women HEMM Operators: कोरबा के कोयला खदानों में अब महिलाओं की एंट्री, अब संभालेंगी भारी मशीनों का स्टीयरिंग

Women HEMM Operators
कोरबा

रथ यात्रा में 'अनचाहा मेहमान'! बिजली के तार पर लटका 8 फीट का अजगर, थम गईं लोगों की सांसें

Python Rescue
कोरबा

‘भगवान जगन्नाथ’ के दर्शन से पहले चला गया जिगर का टुकड़ा, ​मम्मी-पापा के साथ मासूम आया था कोरबा

Chhattisgarh News
कोरबा

कोरबा में दुखद हादसा, ऑयल टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, भाई-बहन की दर्दनाक मौत

Chhattisgarh Accident
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.