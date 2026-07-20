‘मैंने उसे मार डाला…’ कहकर गांववालों को बुलाया, फिर पत्नी के शव से लिपटकर लगा रोने, कोरबा का मामला

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान 32 वर्षीय अगहन बाई धनवार के रूप में हुई है। रविवार रात पति-पत्नी ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान बची हुई शराब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि नशे में धुत पति परदेसी धनवार ने अपना आपा खो दिया और पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।