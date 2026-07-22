Chhattisgarh Rain: बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी, इन गांवों में अलर्ट जारी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। नदी और नालों के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं तथा यदि बांध के गेट खोले जाने की सूचना जारी होती है तो तत्काल सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।