SECL के कोल स्टॉक में बड़ा हादसा, लगी भीषण आग, लाखों टन कोयला जलने की आशंका

प्रारंभिक जांच में भीषण गर्मी और कोयले में मौजूद मीथेन गैस को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक तापमान की स्थिति में कोयले के बड़े स्टॉक में स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन की संभावना बढ़ जाती है। गर्मी के कारण कोयले के अंदर गैस और तापमान बढ़ने से आग लग जाती है, जो धीरे-धीरे बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती है। खदान कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कुसमुंडा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी कोल स्टॉक से धुआं निकलने या आग लगने की स्थिति बन रही है।