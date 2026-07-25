महतारी वंदन योजना: 6234 महिलाओं के नाम कटे, नए आवेदन पर सरकार का फैसला अब तक नहीं

कोरबा जिले में वर्तमान में 2 लाख 89 हजार 16 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। ये आंकड़े जून 2026 तक के हैं। हालांकि, इन आंकड़ों पर गौर करें तो अलग-अलग कारणों से महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या लगातार घट रही है। अप्रैल 2024 में जिले में 2 लाख 95 हजार 250 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा था, जो अब घटकर 2 लाख 89 हजार 16 रह गई है। संभावना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और कम हो सकती है।