SECL Dress Code: 1 जून से बदलेगा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, फर्जी GST बिल पर होगी कार्रवाई, जानें नए नियम

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कुछ व्यापारी और दुकानदार भी बिना सामान दिए फर्जी जीएसटी बिल जारी कर रहे हैं। कंपनी ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यह कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और जीएसटी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कोल इंडिया के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को हर साल तीन या उससे अधिक जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 12,500 रुपए तक की अग्रिम राशि दी जाती है। इसके बदले उन्हें तय समय में सही जीएसटी बिल जमा करना होता है।