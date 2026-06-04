Policeman Suspended: कोरबा में पुलिस और डीजल माफिया का सांठगांठ, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शहर में चर्चा तेज हो गई है कि अवैध कारोबार के मामलों में हर बार केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े अवैध नेटवर्क बिना किसी उच्च स्तरीय संरक्षण के संचालित हो सकते हैं? कई लोगों का मानना है कि डीजल तस्करी जैसे कारोबार में बड़े स्तर की मिलीभगत संभव है और केवल सिपाही या निचले कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस घटना ने पुलिस विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।