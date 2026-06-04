Policeman Suspended: कोरबा में पुलिस और डीजल माफिया का सांठगांठ, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

4 पुलिसकर्मी सस्पेंड (photo source- Patrika)
Policeman Suspended: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में डीजल माफियाओं और पुलिसकर्मियों के बीच कथित मिलीभगत का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक ने गोपनीय जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सभी पर जिले में चल रहे अवैध डीजल कारोबार में शामिल माफियाओं से सांठगांठ रखने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अवैध कारोबार पर नियंत्रण को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले में काफी समय से डीजल की तस्करी और अवैध बिक्री का नेटवर्क सक्रिय था। आरोप है कि अवैध रूप से डीजल का भंडारण और परिवहन कर बड़े स्तर पर कारोबार किया जा रहा था।लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस विभाग ने मामले की गोपनीय जांच शुरू कराई। जांच के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी।
प्रारंभिक जांच में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीजल माफियाओं से संपर्क और संरक्षण देने जैसे आरोप सामने आए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने चारों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही मामले में विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि अवैध कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है।
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शहर में चर्चा तेज हो गई है कि अवैध कारोबार के मामलों में हर बार केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े अवैध नेटवर्क बिना किसी उच्च स्तरीय संरक्षण के संचालित हो सकते हैं? कई लोगों का मानना है कि डीजल तस्करी जैसे कारोबार में बड़े स्तर की मिलीभगत संभव है और केवल सिपाही या निचले कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस घटना ने पुलिस विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले में अवैध डीजल कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार निगरानी बढ़ाई जाएगी।
कोरबा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में पहले भी डीजल चोरी, तस्करी और अवैध बिक्री से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। कोयला परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के चलते डीजल की खपत अधिक होने के कारण यह अवैध कारोबार लंबे समय से सक्रिय बताया जाता है। हालांकि इस बार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई होने से मामला ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अब लोगों की नजर विभागीय जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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