Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में हरा सोने की तोड़ाई शुरू, इधर तस्करी का खेल चालू, सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में

Chhattisgarh News: राज्य में तेंदूपत्ता (हरा सोना) की तोड़ाई शुरू होते ही तस्करी का खेल चालू हो गया है। देशभर में सबसे ज्यादा दर पर खरीदी को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। रात के अंधेरे में पड़ोसी राज्यों से जंगल के रास्ते इसे लाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय संग्रहण केंद्रों में खपाया जा रहा है। इसकी भनक मिलते ही वन विभाग के अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फड़ मुंशी और ठेकेदारों को जांच-परख करने के बाद ही खरीदी करने कहा गया है। ताकि दूसरे राज्यों से लाए गए तेंदूपत्ता की खरीदी करने से रोका जा सके।