Bar Association Election 2026: बार चुनाव में 3256 अधिवक्ताओं ने डाले वोट, मतदान पेटियां सुरक्षा बलों की निगरानी में, आज आएंगे परिणाम

Bar Association Election 2026: रायपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतदान में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और विभिन्न पदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणामों को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए शुक्रवार को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। कुल 3244 अधिवक्ताओं में 3256 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामनारायण व्यास और मीडिया प्रभारी अमर गुरुबक्षाणी ने बताया के दिनभर गहमागहमी के बीच न्यायालय परिसर स्थित पार्किंग स्थल में बनाए गए केंद्र में मतदान हुआ।