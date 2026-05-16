Chhattisgarh Weather Update: रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली राहत

Chhattisgarh Weather Update(photo-patrika)
Chhattisgarh Weather Update: मानसून आने से पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का मौसम सुहावना हो गया। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाएं, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।
रायपुर में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने गर्मी से कुछ हद तक राहत दी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की गई। आमतौर पर यह स्थिति मानसून शुरू होने के बाद बनती है, लेकिन इस साल मई में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और बादलों की गतिविधियाँ जारी हैं।
प्रदेश में शुक्रवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सबसे अधिक तापमान जगदलपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान राजनांदगांव में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं कई जिलों में अच्छी बारिश भी हुई। कसडोल में सबसे ज्यादा 60 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा कोमाखान में 40 मिमी, गिरौदपुरी में 30 मिमी, बलौदाबाजार और भाटापारा में 20-20 मिमी तथा कोटा में 20 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।
मौसम विशेषज्ञ एच. पी. चंद्रा के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 मई को केरल तट पर पहुँचने की संभावना है। इसके लिए दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात 5.8 किलोमीटर ऊँचाई तक विस्तारित है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कई इलाकों में तेज अंधड़ चलने और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं, लेकिन 17 मई से तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ 60 डिग्री पूर्व और 28 डिग्री उत्तर में सक्रिय है। इसके अलावा पूर्व-पश्चिम द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से उत्तर बांग्लादेश तक फैली हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम पर देखने को मिलेगा।
राजधानी रायपुर में शनिवार को मौसम बदला-बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें तथा बिजली चमकने और तेज हवा के समय विशेष सतर्कता बरतें।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग