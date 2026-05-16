Chhattisgarh Weather Update: रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली राहत

Chhattisgarh Weather Update: मानसून आने से पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का मौसम सुहावना हो गया। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाएं, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।