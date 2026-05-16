Amit Shah in Chhattisgarh: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे, मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर ली उच्च स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने वरिष्ठ अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपते हुए गंभीरता एवं समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है।बस्तर विकास की नई गाथा लिखेगामुख्यमंत्री साय ने कहा, बस्तर में शांति स्थापना के बाद इस स्तर की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर पूरी तरह संकल्पित है।