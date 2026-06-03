कोरबा में 11 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात! देखते ही देखते रौंद डाली सब्जियों की सारी फसल

Chhattisgarh Elephant News: कोरबा जिले के जटगा रेंज में हाथियों के दल ने एक बार फिर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार देर रात 11 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव के करीब पहुंच गया और खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई किसानों की केले और सब्जियों की फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का दल देर रात खेतों में घुसा और देखते ही देखते कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा नुकसान केले, मक्का और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को हुआ है। कई किसानों ने बताया कि महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई।