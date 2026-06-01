Baby Elephant Death: नदी में नहाने पंहुचा 50 हाथियों का दल, पानी में डूबने से बेबी एलिफेंट की मौत

पहली घटना 8 मई को छाल रेंज के सिंघीझाप क्षेत्र स्थित घोघरा डेम में हुई थी, जहां पानी में डूबने से करीब 6 माह के एक हाथी शावक की मौत हो गई थी। इसके बाद 11 मई को तरकेला गांव के केराझरिया जंगल स्थित डैम में दलदल में फंसने से एक अन्य शावक की जान चली गई। वहीं, 24 मई की सुबह आमागुड़ा-पुसल्दा क्षेत्र के एक तालाब में हाथी शावक का शव मिला था। अब 1 जून को खरसिया वन परिक्षेत्र के गुर्दा और देहजरी के बीच मांड नदी में एक और हाथी शावक का शव मिला है।