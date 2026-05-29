Religious Conversion: बच्चों से लगवाता था ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे! रायगढ़ में पति पर पत्नी के गंभीर आरोप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वसीम खान ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। महिला का आरोप है कि शादी के बाद धीरे-धीरे उस पर नमाज पढ़ने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाया जाने लगा। विरोध करने पर पति झगड़ा करता था और कई बार मारपीट भी करता था। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से इस प्रताड़ना को सहन कर रही थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए आखिरकार उसने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया।