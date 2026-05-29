Religious Conversion: बच्चों से लगवाता था ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे! रायगढ़ में पति पर पत्नी के गंभीर आरोप

पति पर पत्नी के गंभीर आरोप (photo source- Patrika)
Religious Conversion: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। एक महिला ने अपने पति वसीम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, उस पर धर्म परिवर्तन करने और धार्मिक रीति-रिवाज अपनाने का दबाव भी बनाया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वसीम खान ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। महिला का आरोप है कि शादी के बाद धीरे-धीरे उस पर नमाज पढ़ने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाया जाने लगा। विरोध करने पर पति झगड़ा करता था और कई बार मारपीट भी करता था। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से इस प्रताड़ना को सहन कर रही थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए आखिरकार उसने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया।
मामले में सबसे चौंकाने वाला आरोप बच्चों को लेकर लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी पति अपने बच्चों से “पाकिस्तान जिंदाबाद” और हिंदुस्तान विरोधी नारे लगवाता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों को भारतीय सेना के खिलाफ गलत बातें सिखाई जा रही थीं। महिला ने कहा कि उसे डर था कि कहीं बच्चों की मानसिकता गलत दिशा में न चली जाए। इसी वजह से वह अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर महिला थाना पहुंची और सुरक्षा की मांग की।
पीड़िता ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों के मुकाबले दो बच्चों के जन्म के बाद पति का व्यवहार और ज्यादा आक्रामक हो गया। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगा और कई बार उसके साथ मारपीट की गई। महिला का आरोप है कि उसे मानसिक रूप से भी काफी परेशान किया गया और घर में डर का माहौल बना दिया गया था। उसका कहना है कि वह लंबे समय तक परिवार बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा तो उसने कानूनी मदद लेने का निर्णय लिया।
जानकारी के मुताबिक आरोपी वसीम खान पहले भी विवादों में रह चुका है। बताया जा रहा है कि वह हाल ही में गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और गतिविधियों की भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच तथ्यों और शिकायत के आधार पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले के सामने आने के बाद Bajrang Dal के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। संगठन के सदस्यों ने रायगढ़ एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोपी पर राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाने की मांग भी उठाई है। बजरंग दल का कहना है कि यदि बच्चों को देशविरोधी बातें सिखाने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
फिलहाल महिला थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चों और परिवार से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस पूरे मामले ने रायगढ़ में चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब जांच रिपोर्ट और पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग