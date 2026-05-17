Bee Attack: रायगढ़ की प्राचीन गुफा में छिपा खतरा, रिसर्च टीम पर मधुमक्खियों का हमला, पूर्व राजा भी गंवा चुके हैं अपनी जान

शनिवार को रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट विभाग की पांच सदस्यीय टीम सिंघनपुर गुफा का रिसर्च करने पहुंची थी, जो दोपहर पहाड़ी पर चढ़कर गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए वहां मौजूद पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करते हुए प्राचीन शैलचित्रों की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। तभी दोपहर करीब तीन बजे अचानक मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इससे टीम में शामिल तीन महिला और दो पुरुष सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।