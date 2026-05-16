रायगढ़ पुलिस की गोवा में बड़ी रेड! 6 सट्टेबाज गिरफ्तार, क्रिकेट मैच 7 सेकेंड पहले देखकर बदलते थे रेट

पुलिस को शुरुआती जांच में एक आईपीएल सीजन में करोड़ों रुपये के लेनदेन के संकेत मिले हैं। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि क्रिकेट बेटिंग आईडी दुबई से बड़े खाईवालों तक पहुंचती थी और वहां से रायपुर, नागपुर और मध्य भारत के अन्य शहरों में एजेंटों के जरिए फैलती थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे सट्टा नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और फंडिंग चैनल की जांच में जुटी है।