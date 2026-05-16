16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

रायगढ़ पुलिस की गोवा में बड़ी रेड! 6 सट्टेबाज गिरफ्तार, क्रिकेट मैच 7 सेकेंड पहले देखकर बदलते थे रेट

IPL Betting Racket: छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने गोवा में दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 6 बड़े संचालकों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

May 16, 2026

IPL Betting Racket

रायगढ़ पुलिस की गोवा में बड़ी रेड (photo source- Patrika)

IPL Betting Racket: छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा में दबिश देकर 6 बड़े सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में हवाला लेनदेन, डिजिटल बेटिंग आईडी और करोड़ों रुपये के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे और इसका नेटवर्क रायगढ़ से लेकर रायपुर, सक्ती, खरसिया और गोवा तक फैला हुआ था।

IPL Betting Racket: रायगढ़ पुलिस ने गोवा में दी दबिश

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी मध्य भारत के चर्चित सट्टा नेटवर्क संचालक “मन्नू नथानी” गिरोह से जुड़े हुए थे। ये लोग बड़े खाईवालों से बेटिंग आईडी लेकर छोटे एजेंटों और प्लेयर्स तक पहुंचाते थे और हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन कमाते थे। इसके अलावा हवाला के जरिए पैसों का लेनदेन भी किया जाता था।

मामला रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा केस से जुड़ा है। इससे पहले इस मामले में करन चौधरी उर्फ करन अग्रवाल, पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर साइबर थाना और कोतवाली पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की, जिसमें गोवा के कैंडोलिम बीच क्षेत्र में किराए के एक विला तक नेटवर्क के तार पहुंचे।

पुलिस ने गोवा में दबिश देकर अमित मित्तल, मोहित सोमानी, प्रकाश वाधवानी, आकाश मोटवानी, राहुल खंडेलवाल और सुलभ खंडेलवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मोबाइल फोन और दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके से 10 मोबाइल फोन और कई डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लिए गए।

IPL Betting Racket: सट्टा नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के जांच में जुटी पुलिस

जांच में पता चला कि आरोपी तीन अलग-अलग तरीकों से सट्टा चला रहे थे। पहला, “अभिनंदन बुक/लाइन” के जरिए मैच के रेट लेकर एजेंटों तक पहुंचाए जाते थे। दूसरा, “प्रगति टीवी ऐप” और “स्टार लाइव” जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर मैच 7 सेकेंड पहले देखा जाता था, जिससे रेट तेजी से अपडेट किए जाते थे। तीसरा, “ऑल पैनल एक्सचेंज”, “ताज 777” और “डायमंड एक्सचेंज” जैसी बेटिंग आईडी के जरिए ऑनलाइन जुआ खिलाया जाता था।

पुलिस को शुरुआती जांच में एक आईपीएल सीजन में करोड़ों रुपये के लेनदेन के संकेत मिले हैं। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि क्रिकेट बेटिंग आईडी दुबई से बड़े खाईवालों तक पहुंचती थी और वहां से रायपुर, नागपुर और मध्य भारत के अन्य शहरों में एजेंटों के जरिए फैलती थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे सट्टा नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और फंडिंग चैनल की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 May 2026 05:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़ पुलिस की गोवा में बड़ी रेड! 6 सट्टेबाज गिरफ्तार, क्रिकेट मैच 7 सेकेंड पहले देखकर बदलते थे रेट

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कपड़े उतारकर अलग-अलग जगह फेंके... शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने की महिला की हत्या, पहचान छिपाने के लिए कुचला चेहरा

Raigarh Murder Case
रायगढ़

Chhattisgarh Industry News: छत्तीसगढ़ के 10 उद्योगों पर पर्यावरण विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगाया 13 लाख का जुर्माना

Chhattisgarh Industry News
रायगढ़

रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का बड़ा खुलासा, 1 करोड़ से ज्यादा कैश और नोट गिनने की मशीन जब्त

Online Betting Scam
रायगढ़

रायगढ़ के पंचधारी एनीकट में सुरक्षा के लिए सख्त कदम, नहाने, सेल्फी और रील बनाने पर लगा रोक

Raigarh Panchdhari Anicut
रायगढ़

Road Accident News: 5 लोगों की दर्दनाक मौत, रायगढ़ जिले में हाईवे से गांव तक हादसों का तांडव, जानें पूरी घटना

रायगढ़ में दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.