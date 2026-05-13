रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का बड़ा खुलासा, 1 करोड़ से ज्यादा कैश और नोट गिनने की मशीन जब्त

जांच में सामने आया कि पूरे नेटवर्क का संचालन रायगढ़ के करन चौधरी और जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार के इशारे पर किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक करन चौधरी लंबे समय से रायगढ़, सक्ती, रायपुर, बिलासपुर और दिल्ली तक फैले नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहा था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सट्टे से कमाई गई रकम को सीधे अपने पास नहीं रखा जाता था। इस पैसे को अलग-अलग कारोबारियों, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और अन्य व्यावसायिक माध्यमों से घुमाकर हवाला चैनल के जरिए व्हाइट किया जा रहा था।