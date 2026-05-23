Kabadi Godown Fire: रायगढ़ में कबाड़ी गोदाम में लगी भयंकर आग, बुझाने में जुटीं कई फायर ब्रिगेड, देखें Video

Kabadi Godown Fire: रायगढ़ जिले के छातामुड़ा बाईपास रोड पर शनिवार को एक बड़े कबाड़ी गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। घटना के बाद प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है।