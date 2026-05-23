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रायगढ़

Kabadi Godown Fire: रायगढ़ में कबाड़ी गोदाम में लगी भयंकर आग, बुझाने में जुटीं कई फायर ब्रिगेड, देखें Video

Raigarh fire news: Raigarh के छातामुड़ा बाईपास रोड स्थित कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के शोरूम खाली कराए गए और फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग बुझाने में जुटीं।

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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

May 23, 2026

Kabadi Godown Fire

कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

Kabadi Godown Fire: रायगढ़ जिले के छातामुड़ा बाईपास रोड पर शनिवार को एक बड़े कबाड़ी गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। घटना के बाद प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है।

Kabadi Godown Fire: अचानक लगी आग, देखते ही देखते बेकाबू हुई स्थिति

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कबाड़ी गोदाम से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील कबाड़ सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि प्रयास नाकाफी साबित हुए।

आसपास के शोरूम और दुकानों को कराया गया खाली

जिस कबाड़ी गोदाम में आग लगी, उसके ठीक बगल में Hero MotoCorp का शोरूम स्थित है। आग की लपटें शोरूम तक पहुंचने लगीं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल शोरूम के अंदर रखी नई बाइकों को बाहर निकलवाना शुरू किया। आसपास के अन्य दुकानों और शोरूम को भी एहतियातन खाली कराया गया।

फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्थानीय संसाधन कम पड़ गए। इसके बाद अतिरिक्त मदद के लिए NTPC लारा और Jindal Steel & Power से फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त गाड़ियां और टीमें बुलानी पड़ीं।

नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम

यह हादसा रायगढ़-रायपुर नेशनल हाईवे के किनारे हुआ, जिससे बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू किया और लोगों को घटना स्थल से दूर रहने की अपील की।

Kabadi Godown Fire: लाखों का नुकसान, कारण अब तक स्पष्ट नहीं

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग में लाखों रुपए का कबाड़ और अन्य सामान जलकर खाक हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश जारी है।

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Published on:

23 May 2026 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Kabadi Godown Fire: रायगढ़ में कबाड़ी गोदाम में लगी भयंकर आग, बुझाने में जुटीं कई फायर ब्रिगेड, देखें Video

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