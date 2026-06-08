Chhattisgarh News: छत्तीगसढ़ की महिलाओं का सपना टूटा, गोबर से पेंट बनाने की यूनिट ठप, 12 लाख कर्ज के बोझ तले दबी बहनें

बैंक वाले अब रोज तगादा कर रहे हैं। ब्याज चढ़ रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। महिलाएं चिंता में हैं कि कर्ज कैसे चुकाएंगी? परिवार कैसे चलाएंगी? समिति सदस्य हिरौंदा बाई ने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया, मेहनत की, कर्ज लिया। अब सब बर्बाद हो रहा है। क्या हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने योजनाओं पर यकीन किया? जिले में रीपा की अधिकांश गतिविधियां बंद पड़ी हैं। महिलाओं की मेहनत पर पानी फिर रहा है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या योजनाएं सिर्फ चुनावी जुमले थीं? सरकार बदलते ही क्यों भुला दिया गया?