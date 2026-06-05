अकलतरा में स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए पार, धान भुगतान की रकम लेकर फरार हुए चोर

Janjgir Crime Update: जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े उठाईगिरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने स्कूटी की डिक्की को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख रुपए पार कर दिए। बताया जा रहा है कि यह रकम धान भुगतान से जुड़ी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार बढ़ रही चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं।