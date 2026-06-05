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जांजगीर चंपा

अकलतरा में स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए पार, धान भुगतान की रकम लेकर फरार हुए चोर

Chhattisgarh Crime News: जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में दिनदहाड़े बड़ी उठाईगिरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर स्कूटी की डिक्की से धान भुगतान के करीब 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।

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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Jun 05, 2026

Janjgir Crime Update

स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए पार (photo source- Patrika)

Janjgir Crime Update: जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े उठाईगिरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने स्कूटी की डिक्की को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख रुपए पार कर दिए। बताया जा रहा है कि यह रकम धान भुगतान से जुड़ी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार बढ़ रही चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं।

Janjgir Crime Update: स्कूटी खड़ी कर गया था पीड़ित, लौटते ही उड़े होश

जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति किसी काम से बाजार क्षेत्र पहुंचा था। उसने अपनी स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा किया था और डिक्की में धान भुगतान की बड़ी रकम रखी हुई थी। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा, तो स्कूटी की डिक्की खुली मिली। अंदर रखे करीब 4 लाख रुपए गायब थे। रकम गायब देखते ही उसके होश उड़ गए। आसपास के लोगों को जानकारी देने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

दिनदहाड़े वारदात से इलाके में दहशत

घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और हर कोई इस बड़ी उठाईगिरी की चर्चा करता नजर आया। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे दिनदहाड़े भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे। लोगों ने पुलिस से बाजार क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोर पहले से ही पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और मौका मिलते ही स्कूटी की डिक्की से रकम निकालकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।

Janjgir Crime Update: लगातार बढ़ रही उठाईगिरी की घटनाएं

अकलतरा और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में उठाईगिरी और चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर बैंक, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नकदी लेकर आने-जाने वाले लोग चोरों के निशाने पर हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बड़ी रकम लेकर चलते समय सतर्क रहें और वाहन की डिक्की में नकदी रखने से बचें। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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Published on:

05 Jun 2026 06:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / अकलतरा में स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए पार, धान भुगतान की रकम लेकर फरार हुए चोर

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