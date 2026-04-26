बर्थडे सेलिब्रेशन में बवाल! केक कटते ही युवक पर बेल्ट, डंडे और चाकू से हमला, 3 गिरफ्तार

बर्थडे सेलिब्रेशन में बवाल (photo source- Patrika)
Birthday Party Fight: राजनांदगांव के गांधी चौक इलाके में एक जन्मदिन पार्टी उस समय खौफनाक हिंसा में बदल गई, जब दोस्तों के बीच मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात हुई इस घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, गांधी चौक निवासी राकेश श्रीवास और उसके साथी 24-25 अप्रैल की रात शोएब खान का जन्मदिन मना रहे थे। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच केक कटते ही माहौल अचानक बदल गया। पुरानी रंजिश को लेकर राकेश सोनी उर्फ तूफान और महमूद अली के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में गाली-गलौज में बदल गई।
जब विवाद बढ़ा, तो अनूप यादव उर्फ मुंडू ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बेल्ट, लाठी-डंडों से हमला शुरू हो गया। इस हिंसा के जवाब में राकेश सोनी (तूफान) और राकेश श्रीवास ने चाकू निकाल लिए और अनूप यादव पर हमला कर दिया। इस दौरान अनूप की हथेली पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और बसंतपुर थानों की पेट्रोलिंग टीमें महज 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने तत्काल भीड़ को नियंत्रित किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी राकेश सोनी उर्फ तूफान फरार बताया जा रहा है।
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि घटना में शामिल अधिकांश युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। राकेश सोनी उर्फ तूफान पहले से ही कोतवाली थाना का लिस्टेड गुंडा है और वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने राकेश श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं अनूप यादव और अन्य आरोपियों को मारपीट और चाकूबाजी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना में इस्तेमाल हथियारों और अन्य साक्ष्यों को भी जब्त किया गया है।
यह घटना सिर्फ एक झगड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के बीच बढ़ती आक्रामकता और आपराधिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। छोटी-सी कहासुनी का हिंसा में बदल जाना, जन्मदिन जैसे खुशियों के मौके का खून-खराबे में बदलना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं की सक्रियता, ये सभी पहलू समाज के लिए चिंता का विषय हैं।
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