बर्थडे सेलिब्रेशन में बवाल! केक कटते ही युवक पर बेल्ट, डंडे और चाकू से हमला, 3 गिरफ्तार

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि घटना में शामिल अधिकांश युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। राकेश सोनी उर्फ तूफान पहले से ही कोतवाली थाना का लिस्टेड गुंडा है और वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने राकेश श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं अनूप यादव और अन्य आरोपियों को मारपीट और चाकूबाजी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना में इस्तेमाल हथियारों और अन्य साक्ष्यों को भी जब्त किया गया है।