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Crime News: सातपाखर डैम में चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में दो युवकों पर हमला

Crime News: सातपाखर डैम में पिकनिक मनाने गए थे। दोपहर करीब 3 बजे पिकनिक वाले स्पॉट पर रियाज, फारूख, चीकू और उस्मान भी पहुंचे।

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रायपुर

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Love Sonkar

Apr 07, 2026

Crime News: सातपाखर डैम में चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में दो युवकों पर हमला

सातपाखर डैम में चाकूबाजी(Photo Patrika)

Crime News: पिकनिक में गए युवकों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। एक अन्य को भी चोट आई। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक ईदगाहभाठा निवासी युनूस खान अपने दोस्तों के साथ रविवार को सातपाखर डैम में पिकनिक मनाने गए थे। दोपहर करीब 3 बजे पिकनिक वाले स्पॉट पर रियाज, फारूख, चीकू और उस्मान भी पहुंचे। उनका युनूस के भाई मोहम्मद शैफी का उनसे झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने युनूस पर हमला कर दिया।

बीचबचाव में आए अज्जू, जावेद, अरबाज से भी आरोपी भिड़ गए। अज्जू को भी चाकू मारा। इसके बाद आरोपी भाग निकले। घटना की शिकायत पर मुजगहन पुलिस ने आरोपी रियाज, उस्मान, चीकू सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश और विवाद के कारण यह हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की गई है। घायल युवकों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने पिकनिक स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई और ऐसे मामलों में समय रहते मध्यस्थता और पुलिस की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद या झगड़े की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि हिंसा और गंभीर घटनाओं को रोका जा सके। मुजगहन थाना पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों से जुड़ी अन्य गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है।

पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी समाज में व्यवधान और हिंसा फैलाने के इरादे से घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसे समय रहते दबाया गया। इस मामले में इलाके के युवाओं और पिकनिक स्थल पर जाने वाले लोगों को सतर्क रहने और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

07 Apr 2026 02:56 pm

Published on:

07 Apr 2026 02:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: सातपाखर डैम में चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में दो युवकों पर हमला

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