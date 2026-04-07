Crime News: सातपाखर डैम में चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में दो युवकों पर हमला

जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश और विवाद के कारण यह हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की गई है। घायल युवकों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने पिकनिक स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई और ऐसे मामलों में समय रहते मध्यस्थता और पुलिस की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।