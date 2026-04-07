CG Trading Fraud: ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर बुलाया ऑफिस, नशीला ड्रिंक देकर युवती से किया दुष्कर्म

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने खुद को स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा प्रोफेशनल बताते हुए युवती से संपर्क किया था। उसने युवती को ट्रेडिंग सिखाने और अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया, जिससे प्रभावित होकर युवती उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। आरोपी ने उसे रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने ऑफिस बुलाया, जहां वह कथित रूप से अपना काम करता था।