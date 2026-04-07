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रायपुर

CG Trading Fraud: ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर बुलाया ऑफिस, नशीला ड्रिंक देकर युवती से किया दुष्कर्म

CG Rape Case: रायपुर में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिखाने के बहाने युवती को ऑफिस बुलाकर नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 07, 2026

ट्रेडिंग सिखाने के बहाने बुलाया ऑफिस (photo source- Patrika)

ट्रेडिंग सिखाने के बहाने बुलाया ऑफिस (photo source- Patrika)

CG Trading Fraud: राजधानी रायपुर में एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर एक युवती के साथ धोखाधड़ी कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आशीष पात्रो को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

CG Trading Fraud: जानें क्या है पूरा मामला…

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने खुद को स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा प्रोफेशनल बताते हुए युवती से संपर्क किया था। उसने युवती को ट्रेडिंग सिखाने और अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया, जिससे प्रभावित होकर युवती उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। आरोपी ने उसे रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने ऑफिस बुलाया, जहां वह कथित रूप से अपना काम करता था।

आरोप है कि ऑफिस पहुंचने के बाद आरोपी ने युवती को एक पेय पदार्थ दिया, जिसे पीने के बाद वह असहज महसूस करने लगी। इसी दौरान आरोपी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद युवती किसी तरह वहां से निकली और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से बिलासपुर जिले का निवासी है और रायपुर में किराए के ऑफिस से अपना काम संचालित कर रहा था।

CG Trading Fraud: मामले की गहराई से जांच जारी

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपने जाल में तो नहीं फंसाया। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऑनलाइन या व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मिलने वाले ऐसे ऑफर्स को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। पुलिस ने भी आम लोगों, खासकर युवतियों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आने से पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतें।

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Updated on:

07 Apr 2026 03:20 pm

Published on:

07 Apr 2026 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Trading Fraud: ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर बुलाया ऑफिस, नशीला ड्रिंक देकर युवती से किया दुष्कर्म

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