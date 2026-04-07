CG Board Result 2026: रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू! 10वीं-12वीं की कॉपियों की जांच पूरी, जल्द आ सकता है परिणाम…

कवर्धा नगर स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी मीडियम स्कूल(आदर्श कन्या विद्यालय) को इस बार भी मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। यहां करीब 300 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने विषयवार और शिफ्टवार तरीके से कॉपियों की जांच की। केंद्राध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि 10वीं कक्षा की 55 हजार 18 और 12वीं कक्षा की 28 हजार 725 उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए आई थीं। मूल्यांकन कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए 10वीं के 18 और 12वीं के 30 विषयों के लिए अलग-अलग मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए गए थे।