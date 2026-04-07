Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन की 26वीं किस्त जारी, 68.48 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 641.62 करोड़ रुपये

Mahtari Vandan Yojana: राज्य सरकार ने सोमवार को महतारी वंदन योजना की 26वीं किस्त की राशि जारी की। जारी होते ही हितग्राही महिलाओं के मोबाइल में खुशियों के नोटिफिकेशन की घंटी बज उठी। इसके तहत राज्य की 68 लाख 48 हजार 899 महिलाओं को 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। लाभान्वित हितग्राहियों में 7773 महिलाएं नियद नेल्लानार योजना के गांवों की रहने वाली है।