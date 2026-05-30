Raipur : ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सहित पांच दवाओं के बैच अवमानक घोषित

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी औषधि विक्रेताओं, थोक वितरकों (Wholesale Distributors) एवं अस्पतालों से अपील है कि वे उपरोक्त बैच संख्याओं की दवाओं की तत्काल जांच करें। उनका विक्रय एवं उपयोग रोकें तथा संबंधित जिला औषधि नियंत्रण कार्यालय (Drug Control Office) को सूचित करें। विभाग ने नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे इन बैच नंबरों की दवाएं खरीदने से बचें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी स्थानीय औषधि नियंत्रण विभाग को तुरंत दें।