Influencer Video Viral: क्लब पार्टी में शराब परोसती दिखी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वायरल वीडियो से मचा बवाल

इन्फ्लुएंसर ने लड़कियों को परोसी शराब (photo source- Patrika)
Influencer Video Viral: राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित एक नाइट क्लब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देर रात चल रही एक पार्टी का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर खुद युवतियों को शराब परोसती नजर आ रही है। यह पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद इलाके में चर्चा और विवाद का माहौल बन गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कथित तौर पर पियानो क्लब का बताया जा रहा है। वीडियो में क्लब के भीतर तेज संगीत के बीच बड़ी संख्या में युवक-युवतियां पार्टी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर के आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, जो माहौल को और अधिक हाई-प्रोफाइल बना रही है।
बताया जा रहा है कि इस पार्टी में मुंबई से कुछ कलाकारों और इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया गया था। ये लोग न केवल पार्टी का हिस्सा बने, बल्कि मेहमानों को ड्रिंक्स परोसते हुए भी दिखाई दिए। इससे यह साफ है कि आयोजन को खास और आकर्षक बनाने के लिए बाहरी कलाकारों को शामिल किया गया था।
देर रात तक चल रही पार्टी की सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्लब प्रबंधन से पूछताछ की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्लब में नियमों का पालन हुआ या नहीं।
वीडियो सामने आने के बाद सेरीखेड़ी और आसपास के इलाकों के लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की लेट नाइट पार्टियां यहां आम होती जा रही हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके में आए दिन देर रात तक नाइट पार्टियां चलती रहती हैं। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों समय-समय पर इस पर सख्ती नहीं बरती जा रही। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।
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