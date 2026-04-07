Influencer Video Viral: क्लब पार्टी में शराब परोसती दिखी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वायरल वीडियो से मचा बवाल

Influencer Video Viral: राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित एक नाइट क्लब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देर रात चल रही एक पार्टी का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर खुद युवतियों को शराब परोसती नजर आ रही है। यह पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद इलाके में चर्चा और विवाद का माहौल बन गया है।