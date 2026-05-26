Chhattisgarh e-Pragati Portal: हर परियोजना की अब जियो-टैग फोटो रिपोर्ट होगी अनिवार्य, मुख्य सचिव ने दिए नए निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रत्येक परियोजना की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ई-प्रगति पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही फोटो जियो-टैगिंग (Photo Geo-tag) के माध्यम से कार्यों की वास्तविक स्थिति को दर्ज करना जरूरी होगा, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल टॉवर स्थापना जैसे कार्यों में यदि भूमि आवंटन या तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, तो संबंधित कलेक्टर तत्काल समन्वय कर उनका समाधान करें। मुख्य सचिव ने जिलों के कलेक्टरों को व्यक्तिगत रुचि लेकर इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।