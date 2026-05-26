छत्तीसगढ़ योग अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के निधन से पहले का Video आया सामने, देखें

Rupnarayan Sinha Death: छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। वीडियो में वे पूरी ऊर्जा और अनुशासन के साथ योग सत्र का संचालन करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब वे बिलासपुर में संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल थे। सुबह के समय उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को योग अभ्यास कराया। उनकी सक्रियता और समर्पण को लेकर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे उनके अनुशासन और योग के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देख रहे हैं।