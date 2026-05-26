Minister Tank Ram Verma: राजनीति से हटकर सुरों में डूबे मंत्री टंकराम वर्मा, Viral हुआ देसी अंदाज वाला VIDEO

छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाकर टंकराम वर्मा ने यह भी दिखाया कि वे अपनी मिट्टी और संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं। आधुनिक राजनीति के दौर में जब नेता अक्सर केवल भाषणों और बयानों तक सीमित दिखते हैं, ऐसे में उनका यह लोकसंगीत प्रेम लोगों के बीच एक अलग संदेश दे रहा है। राजनीति के मंच से अलग, संगीत की इस महफिल में मंत्री टंकराम वर्मा का यह अंदाज अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। यही वजह है कि उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है।