Minister Tank Ram Verma: राजनीति से हटकर सुरों में डूबे मंत्री टंकराम वर्मा, Viral हुआ देसी अंदाज वाला VIDEO

मंत्री टंकराम वर्मा का अनोखा अंदाज (photo source- Patrika)
Minister Tank Ram Verma: छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एक बार फिर अपने अलग और दिलचस्प अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। आमतौर पर प्रशासनिक बैठकों में सख्त तेवर और फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले मंत्री टंकराम वर्मा इस बार बिल्कुल अलग रंग में नजर आए। दिनभर सरकारी कामकाज और अधिकारियों के साथ बैठकों में व्यस्त रहने के बाद शाम होते-होते वे संगीत की महफिल में इस तरह डूबे कि वहां मौजूद हर कोई उनका यह अंदाज देखकर मंत्रमुग्ध हो गया।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री टंकराम वर्मा अपने करीबी दोस्तों के साथ सुरों की महफिल सजाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वे हारमोनियम बजाते हुए लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी लोकगीत “धनी बिना जग लागे सुन्ना रे, नई भावे मोला सोना-चांदी महल अटारी…” गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और संगीत के प्रति प्रेम साफ झलक रहा है।
इस खास संगीत महफिल में मंत्री टंकराम वर्मा अकेले नहीं थे। उनके साथ अरुण सेन और कृष्णकांत कश्यप भी सुर से सुर मिलाते दिखाई दिए। हारमोनियम और तबले की थाप ने पूरे माहौल को और भी संगीतमय बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई पारिवारिक या मित्रों की निजी महफिल हो, जहां पद और प्रतिष्ठा से ऊपर सिर्फ संगीत का आनंद लिया जा रहा हो।
मंत्री का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और मंत्री के इस सहज और सांस्कृतिक रूप की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि नेताओं का ऐसा मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष जनता को उनसे और करीब जोड़ता है।
छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाकर टंकराम वर्मा ने यह भी दिखाया कि वे अपनी मिट्टी और संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं। आधुनिक राजनीति के दौर में जब नेता अक्सर केवल भाषणों और बयानों तक सीमित दिखते हैं, ऐसे में उनका यह लोकसंगीत प्रेम लोगों के बीच एक अलग संदेश दे रहा है। राजनीति के मंच से अलग, संगीत की इस महफिल में मंत्री टंकराम वर्मा का यह अंदाज अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। यही वजह है कि उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है।
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