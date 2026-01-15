Tatapani festival 2025: पद्मश्री अनुज शर्मा की सुरीली आवाज पर झूम उठे दर्शक, मंत्री नेताम ने किया सम्मान

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अपनी अनूठी संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए प्रदेश भर में अपनी विशेष पहचान रखता है। इसी गौरवशाली विरासत (Tatapani festival 2025) को संजोने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 जनवरी को किया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक संध्या ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। पहले दिन पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपनी गायकी से दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया।