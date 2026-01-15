Illegal liquor factory: जंगल में संचालित थी देशी शराब की भट्ठी, हर दिन बनती थी 200 लीटर, नजारा देख आबकारी टीम के भी उड़े होश

बैकुंठपुर। कोरिया जिले की आबकारी टीम ने ग्राम पंचायत फूलपुर में वर्षों से संचालित अवैध देशी शराब भट्ठी में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान 150 लीटर अवैध शराब (Illegal liquor factory) और 3200 किलो लाहन (महुआ) जब्त किया गया है। टीम का कहना है कि इस अवैध भट्ठी से हर दिन 200 लीटर महुआ शराब बनाई जाती थी। यहां से चरचा कॉलरी में शराब की सप्लाई होती थी।