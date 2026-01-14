Murder and burnt body: बहन के घर से लौट रहा था युवक, जीजा ने रास्ते में गला घोंटकर मार डाला, फिर शव जलाकर खाई में फेंका

Murder accused arrested (Photo- Patrika)
रामानुजनगर। सूरजपुर जिला निवासी एक युवक पिछले माह बैकुंठपुर में अपनी बहन के घर घूमने गया था। 4 जनवरी को वह अपने घर लौट रहा था, लेकिन 12 जनवरी तक नहीं पहुंचा था। इसकी रिपोर्ट उसकी बहन ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के जीजा के हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने गमछे से गला घोंटकर हत्या करने तथा शव को जलाकर (Murder and burnt body) खाई में फेंकने की बात स्वीकार की। इसके बाद रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम जयपुर के गोल्हाघाट निवासी संतरा सिंह पति खेलसाय सिंह ने 12 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका बड़ा भाई सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी अंतर्गत ग्राम तेंदूपारा निवासी टेकराम सिंह (Murder and burnt body) पिता भारत सिंह 47 वर्ष 25 दिसंबर को उसके घर घूमने आया था।
4 जनवरी को वह घर जाने निकला था। लेकिन वह घर नहीं पहुंचा है। इस पर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर मामले की जांच शुरु की। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के जीजा खेलसाय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या (Murder and burnt body) की बात स्वीकार कर ली। उसने शव को रामानुजनगर थाना क्षेत्र के घुटरी जंगल खाई में फेंकने की बात भी बताई।
इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 238 के तहत अपराध दर्ज कर केस डायरी रामानुजनगर पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि अपने डेढ़साले टेकराम के साथ वह रामानुजनगर के तिवरागुड़ी चोरकीपानी में मेहमान के घर आया था। यहां रिद्धी चंद्र प्रजापति के घर के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान उसने गमछे से गला घोंटकर टेकराम की हत्या (Murder and burnt body) कर दी और वहीं घर के पीछे बाड़ी में शव को पेट्रोल छिडक़ कर जला दिया तथा मिट्टी व पत्तों से ढक दिया था।
6 जनवरी को उसने शव को घुटरी जंगल के खाई में ले जाकर शव (Murder and burnt body) फेंक दिया था। फिर 10 जनवरी को उसके अधजले जैकेट व गमछे को प्लास्टिक के बोरे में भरकर 10 जनवरी को रघुवीरपुर प्लांटेशन में जला दिया था।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग