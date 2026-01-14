Murder and burnt body: बहन के घर से लौट रहा था युवक, जीजा ने रास्ते में गला घोंटकर मार डाला, फिर शव जलाकर खाई में फेंका

रामानुजनगर। सूरजपुर जिला निवासी एक युवक पिछले माह बैकुंठपुर में अपनी बहन के घर घूमने गया था। 4 जनवरी को वह अपने घर लौट रहा था, लेकिन 12 जनवरी तक नहीं पहुंचा था। इसकी रिपोर्ट उसकी बहन ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के जीजा के हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने गमछे से गला घोंटकर हत्या करने तथा शव को जलाकर (Murder and burnt body) खाई में फेंकने की बात स्वीकार की। इसके बाद रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है।