Commercial Cylinder: कॉमर्शियल गैस की किल्लत… 50 से ज्यादा स्ट्रीट फूड दुकानें बंद, होटल-ढाबे लकड़ी के चूल्हों पर लौटे

होम प्राइड इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि सोमवार से स्थिति में सुधार आने की संभावना है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू होगी। २० प्रतिशत सप्लाई होती ताकि राहत मिल सके। डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस सिलेंडर की बुकिंग अब कई डिजिटल माध्यमों से आसानी से की जा सकती है। गैस कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए 6 स्मार्ट बुकिंग मोड उपलब्ध कराए हैं, जिनके माध्यम से घर बैठे सिलेंडर बुक किया जा सकता है।