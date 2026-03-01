CG Suicide Case: शिक्षक ने घर पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, इस हाल में मिली लाश, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

मृतक की पहचान भीमन सिंह चौरे (53 वर्ष) पिता जयलाल चौरे निवासी अरसीटोला के रूप में हुई है। वे पेशे से शिक्षक थे और वर्तमान में ग्राम जरहा महका में प्रधानपाठक के पद पर कार्यरत थे। मृतक को शराब पीने की आदत थी, जिसके चलते परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। उनकी पत्नी भी शिक्षिक हैं और वे शराब पीने से रोकती थीं। दो दिन पहले हुए विवाद के बाद पत्नी अपने मायके आतरगांव चली गई थी। मृतक की दो बेटियाँ हैं, जो शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं।