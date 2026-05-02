CG Accident: ट्रैक्टर से दबकर बालक की मौत, हादसे को छिपाने खेत में फेंका शव

सूचना मिलते ही गैंदाटोला एवं छुरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खेत से बालक का शव बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। मृतक भावेश अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और दो बहनों का भाई था। पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने वाला यह बालक छुट्टियों में घर आया था, लेकिन यह छुट्टियां उसकी जिंदगी की आखिरी साबित हुईं। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले में ट्रैक्टर चालक प्रकाश और उसका साथी जसवंत नेताम को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है ।